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В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Газы россиян

Минздрав РФ: все 70 эвакуированных россиян допущены к перелету Каир – Москва
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Фото: МЧС РФ
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Медики оценили состояние 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное, их допустили до перелета в Москву. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в Минздраве России.

«Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрено 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Все осмотренные в удовлетворительном состоянии, в полете их будут сопровождать медики, уточнили в Минздраве.

Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян добралась в оперативный штаб ведомства в Каире в целости и сохранности. Им оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием, уточнили в министерстве.

Также 13 ноября МЧС сообщило об утверждении новой группы на эвакуацию, в которую вошли примерно 90–100 человек. Уточнялось, что оперативная группа ведомства уже выезжает из Каира, чтобы в понедельник утром оказаться у КПП «Рафах».

Днем ранее, 12 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

Тогда же МЧС сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.

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7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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