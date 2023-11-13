Новая группа россиян утверждена для эвакуации из Газы

Новая группа россиян, состоящая примерно из 90–100 человек, утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа. Об этом 13 ноября сообщили в МЧС РФ.

Уточняется, что оперативная группа МЧС уже выезжает из Каира, чтобы в понедельник утром оказаться у КПП «Рафах».

Ранее в этот день сообщалось, что первая группа эвакуированных россиян из сектора Газа добралась в оперативный штаб МЧС России в Каире в целости и сохранности. Они отправятся в российскую столицу утром в понедельник, 13 ноября.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

Тогда же МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.