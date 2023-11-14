Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали «Известиям» об уничтоженном жилье

Эвакуированные из сектора Газа россияне, которые сейчас находятся в Каире, заявили, что их жилье уничтожено в результате массированных обстрелов. С ними во вторник, 14 ноября, пообщались «Известия».

«Я не знаю, куда вернуться, если даже конфликт остановится: там одни руины. Нет наших домов. Газу стерли совсем», — отмечает один из эвакуированных мужчин.

Другая жительница отметила, что каждый день видела руины, которые оставались от зданий, разрушенных ночью. Она отмечает, что населенные пункты бомбили каждую ночь не переставая. Во время одной из таких атак погибли родственники женщины.

«На наших глазах прилетели ракеты в их дом. Мы сначала не поняли, но, когда поднялись на крышу, стало ясно: погибло полсемьи. Мы каждый день выживали: каждую ночь были взрывы, мы вскакивали и бежали, брали только сумки, где были документы. Укрывались в безопасных местах подальше от зданий. Когда мы уезжали утром, это было ужасно: у нас в доме остались маленькие дети, родные, мама мужа, все его братья. Мы не знаем, чем это всё закончится», — рассказывает женщина.

Она отмечает, что в домах отключили электричество и воду. По ее словам, у людей не было чистой питьевой воды, ее приходилось каждый день искать.

Женщина отмечает, что жители каждый день старались ходить на рынок, чтобы купить продукты, потому что в магазинах ничего не было: по ее словам, всё смели ровно за неделю.

В этот день специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства осмотрели 98 человек, которые покинули сектор Газа через КПП «Рафах». Среди них было 39 детей, четверым из которых нет трех лет. Состояние граждан по результатам осмотра оценивается как удовлетворительное, к полету все допущены.

Накануне 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, были доставлены в Москву спецбортом МЧС России. Их сопровождали в полете медики и психологи ведомства. Как отметил помощник министра Александр Коровин, граждане не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работают сотрудники Центра экстремальной психологической помощи.

В МИД России 13 ноября сообщили, что что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Позже, 20 октября, Израиль объявил, что принял решение о начале наземной операции в секторе Газа. 3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.