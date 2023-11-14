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Специалисты Минздрава РФ осмотрели 98 покинувших Газу россиян

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства осмотрели 98 человек, покинувших сектор Газа. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

Как отмечается, среди перешедших через КПП «Рафах» — 39 детей, четверо из которых в возрасте до трех лет. Также были осмотрены две беременные женщины. Страдающим неинфекционными заболеваниями выданы необходимые медикаменты, одному из пациентов выполнена перевязка.

Состояние граждан по результатам осмотра оценивается как удовлетворительное, к полету все допущены.

Накануне 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, были доставлены в Москву спецбортом МЧС России. Их сопровождали в полете медики и психологи ведомства. Как отметил помощник министра Александр Коровин, граждане не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работают сотрудники Центра экстремальной психологической помощи.

13 ноября МЧС РФ сообщило, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за день пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

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7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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