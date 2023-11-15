Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

Самолет МЧС РФ, на борту которого находились эвакуированные из сектора Газа граждане России, прибыл в аэропорт Домодедово. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолет чрезвычайного ведомства доставил 98 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Тем временем в Домодедово уже готовы к встрече второй группы российских граждан. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Известий», видно, что их ожидают четыре автобуса МЧС и несколько автомобилей скорой помощи.

Ранее 14 ноября стало известно, что уже второй самолет МЧС РФ вылетел из Египта с 98 российскими гражданами на борту.

Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

Как тогда отметил помощник министра Александр Коровин, граждане не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работали сотрудники Центра экстремальной психологической помощи.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, которые находились в Каире 14 ноября, рассказали «Известиям», что их жилье уничтожено в результате массированных обстрелов. По словам пострадавших, населенные пункты бомбили каждую ночь. Одна из местных жительниц рассказала, что в одной из таких атак погибли ее родственники.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.