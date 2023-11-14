Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта 14 ноября. Об этом сообщают «Известия».
Граждан России эвакуировал борт МЧС. Это уже второй самолет с россиянами из Египта, на его борту находятся 98 российских граждан.
Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.
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