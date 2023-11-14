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Путин и Ас-Сиси обсудили по телефону развитие событий в секторе Газа

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Фото: TASS/SvenSimon-The
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Президенты Египта Абдел Фаттах ас-Сиси и России Владимир Путин обсудили по телефону последнее развитие событий в секторе Газа. Об этом 14 ноября сообщил официальный представитель египетского лидера, советник Ахмед Фахми.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лидеры двух стран обсудили, в частности, доставку гуманитарной помощи в Газу и эвакуацию из анклава иностранцев.

«Два президента договорились активизировать международные усилия по немедленному прекращению огня, предоставить срочный доступ к гуманитарной помощи и предпринять необходимые шаги для защиты гражданского населения и прекращения кровопролития», — отмечено на сайте президента Египта.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Ранее 14 ноября сообщалось, что самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта. Граждан России эвакуировал борт МЧС. Это уже второй самолет с россиянами из Египта, на его борту находятся 98 российских граждан. По информации «Известий», в Каире еще один борт ждет россиян, однако информации о времени его вылета пока нет. В этот же день спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился в Москве с послом Египта Назихом Нагари и поблагодарил за эвакуацию россиян.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, которые находились в Каире 14 ноября, рассказали «Известиям», что их жилье уничтожено в результате массированных обстрелов. По словам пострадавших, населенные пункты бомбили каждую ночь. Одна из местных жительниц рассказала, что в одной из таких атак погибли ее родственники.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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