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Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Москвой

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой и прекратить уничтожать в окопах всю молодежь Украины. Об этом 10 ноября он заявил в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

В ходе разговора Фридман спросил Маска о том, нужно ли украинскому президенту начинать мирные переговоры с главой российского государства.

«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с [президентом РФ Владимиром] Путиным или нет», — ответил предприниматель.

Кроме того, Маск предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил в настоящее время складывается так, что дальнейшее наступление повлечет за собой «массовые жертвы».

«История не будет к ним добра», — подчеркнул миллиардер в качестве предостережения по поводу возможного увеличения гибели еще большего количества людей.

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Ранее, 8 ноября, сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров признал, что к концу 2023 года число потерь украинских военнослужащих может превысить 500 тыс. человек.

Кроме того, 4 ноября сообщалось, что критика офисом Зеленского заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией указывает на раскол между военным и гражданским руководством страны.

Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Комментируя позицию Залужного, Зеленский назвал ситуацию на фронте «не патовой», признав в то же время, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с контролем российских сил над небом. Также замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание главкома ВСУ было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

3 ноября NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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