Критика офисом украинского президента Владимира Зеленского заявления главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией указывает на раскол между военным и гражданским руководством страны. Об этом 4 ноября написала The New York Times.

«Это был поразительный публичный упрек, который сигнализировал о наметившемся расколе между военным и гражданским руководством в и без того непростое для Украины время», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что в администрации Зеленского сразу же осудили и попытались опровергнуть слова Залужного. Также подчеркивается, что общественному порицанию главкома ВСУ предшествовало увольнение одного из его заместителей.

Газета напомнила, что слухи о напряженности между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ появились более года назад, но ранее не приводили к публичным разногласиям.

Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Комментируя позицию Залужного, Зеленский назвал ситуацию на фронте «не патовой», признав в то же время, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с контролем над небом российских сил. Также замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание главкома ВСУ было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

7 ноября в Верховной раде сообщили, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление в ставку об увольнении Залужного. В этот же день NYT сообщила со ссылкой на американских чиновников, что слова главкома могут привести к прекращению помощи США Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.