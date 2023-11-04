Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупике на передовой

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что ситуация в зоне конфликта зашла в тупик. Свое мнение он выразил 4 ноября в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация», — указал украинский лидер, комментируя статью Залужного для журнала The Economist.

Зеленский признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо. Он вновь отметил, что Киеву необходимы американские истребители F-16.

Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.