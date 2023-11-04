Офис Зеленского осудил Залужного за слова о тупике в конфликте на Украине

Высказывание главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада. Об этом 4 ноября заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, в материале не следовало «раскрывать стратегию» Киева, потому что «такие вещи любят тишину».

«На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты», — сказал он в эфире национального телемарафона, трансляция которого велась на YouTube.

Чиновник добавил, что публикация главкома ВСУ усилила напряженность западных союзников, которые предпочли бы видеть эффект от своей поддержки. По словам Жовквы, ему позвонил «один из руководителей кабинетов лидеров», спрашивая о правдивости заявления Залужного.

1 ноября Залужный в интервью журналу The Economist сказал, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. При этом затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, считает он. Главком также признал преимущество Военно-воздушных сил России.

Реагируя на это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.