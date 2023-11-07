Депутат рады сообщил о предложении главы МО уволить Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление в Ставку об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом 7 ноября сообщил депутат рады Владимир Ариев в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам политика, он не может утверждать, что Залужный уйдет в отставку. Кроме того, Ариев допустил, что представление об отставке украинского главнокомандующего может быть «элементом давления и шантажа».

«Буду очень рад, если последуют официальные опровержения об этом представлении», — добавил он.

Ранее, 6 ноября, помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты у себя дома в селе Чайки в Киевской области. Его 13-летний сын был тяжело ранен, его госпитализировали. Дочь находится в состоянии средней тяжести.

На следующий день политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов высказал мнение, что смерть Частякова встраивается в цепь событий, которые еще будут происходить на Украине на фоне неудач на поле боя. Произошедшее он назвал играми внутри команды Залужного и президента Украины Владимира Зеленского.

Подобное мнение высказал и президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он отметил, что «грызня», идущая на фоне контрнаступления и торговли оружием, вызывает большие всплески ненависти к друг другу во власти Украины.

1 ноября Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

После этого украинские военнослужащие спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.