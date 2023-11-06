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В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного

AFP: украинские военные готовятся к худшему после слов главкома Залужного
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Фото: Соцсети
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После того как главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал неудачи украинской армии, военнослужащие спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел. Об этом пишет 4 ноября агентство AFP.

«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем», ― приводит AFP слова солдата ВСУ с позывным Мудрый в материале, опубликованном 4 ноября.

Еще один военнослужащий из Украины, который представился именем Дэн, заявил, что войскам не хватает артиллерии, и добавил, что ситуация на поле боя продолжает усугубляться для ВСУ, поэтому стоит «готовиться к худшему».

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Главком украинской армии Валерий Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Еще 23 октября бывший морпех армии США Брайан Берлетик указал, что ВСУ использовали свои последние резервы в проведении контрнаступления, но это не помогло достичь успехов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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