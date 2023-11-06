Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб при взрыве гранаты у себя дома в Киевской области. Об этом 6 ноября пишет украинская интернет-газета «Страна.ua».

«В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали», — приводит издание слова спикера МВД Украины Марьяны Ревы.

Погибшим является Геннадий Честяков, который занимал должность помощника главкома ВСУ. Предварительно, его жена и дочь не пострадали.

При этом украинское издание «Эспрессо» отмечает, что взрыв в доме Чистякова может быть диверсией. Уточняется, что в свой день рождения он пришел домой с подарками и при открытии одного из них произошел взрыв. Вероятно, это была коробка с бутылкой и рюмками.

Залужный уже подтвердил гибель Честякова. При этом он подтвердил версию гибели после открытия одного из подарков, в котором сработало неизвестное взрывное устройство.

Ранее, 1 ноября, главком ВСУ в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Он отметил, что затягивание боевых действий несет большие риски для армии Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.