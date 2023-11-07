Ветеран «Альфы» назвал причину гибели помощника Залужного

Гибель Геннадия Частякова, помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, может объясняться конфликтом между генералом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказал во вторник, 7 ноября.

По мнению эксперта, грызня, идущая на фоне контрнаступления и торговли оружием, вызывает большие всплески ненависти к друг другу во власти Украины. Если же лидер страны отменит выборы, эта борьба обострится.

«Тараканы в банке теперь думают, как им по-хорошему смыться и сохранить деньги, которые они заработали на торговле оружием из США. Думаю, что это только начало и мы еще увидим много нюансов», — сказал Гончаров в беседе с «Абзацем».

Ранее в этот день политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов высказал мнение, что смерть Частякова встраивается в цепь событий, которые еще будут происходить на фоне неудач на поле боя. Произошедшее накануне является играми внутри команды Залужного и Зеленского, считает он.

Накануне, 6 ноября, стало известно, что помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты у себя дома в селе Чайки в Киевской области. Его 13-летний сын был тяжело ранен, его госпитализировали. Дочь находится в состоянии средней тяжести.

Также 6 ноября Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием, передает RT. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве.

При этом, как сообщил в тот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Зеленский приказал своему офису начать подготовку к выборам весной 2024 года, сообщает телеканал «360».

Между тем еще в начале октября президент Украины указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа Зеленский отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году всё-таки пройдут выборы президента.

На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем поведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.