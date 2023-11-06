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На Украине сообщили о поручениях Зеленского начать подготовку к выборам
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На Украине сообщили о поручениях Зеленского начать подготовку к выборам

Депутат Верховной рады Гончаренко: Зеленский хочет провести выборы президента в марте 2024 года
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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский приказал своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире телеканала «Эспрессо».

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», — цитирует слова Гончаренко ТАСС.

Администрация президента пока не прокомментировала слова депутата.

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Ранее, 30 октября, СМИ сообщили, что проведенный опрос выявил негативное отношение украинцев к выборам во время конфликта. 81% респондентов считают, что выборы сейчас не ко времени. 16% считают, что выборы уже должны проводиться, несмотря на конфликт.

До этого, 9 октября, депутаты Европарламента заявили «Известиям», что Евросоюз и США поддержат кандидатуру нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине. Как считает депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич, окончательное решение о проведении выборов на Украине будет принято в Вашингтоне.

В начале октября Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий. В конце августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году все-таки пройдут выборы.

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