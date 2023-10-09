В Европарламенте заявили о поддержке Зеленского на возможных выборах президента Украины

Евросоюз и США поддержат кандидатуру Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине, заявили «Известиям» депутаты Европарламента.

«Мне трудно представить, чтобы ЕС поддерживал другого кандидата», — считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.



По словам евродепутата от Германии Гуннара Бека, в ЕС давно сделали выбор в пользу действующего президента.



«Для ЕС Украина — это Зеленский, а Зеленский — это Украина. Запад не заинтересован в выставлении Украины в качестве разделенной нации с расколотым политическим руководством», — сказал он.



Окончательное решение о проведении президентских выборов на Украине будет принято в США, считает депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.



«У нас пока нет окончательной информации о том, пройдут ли в следующем году выборы. Европа в этом вопросе — марионетка. Вопрос о выборах будет решаться в Вашингтоне», — заявил политик.



В июле Верховная рада объявила об отмене парламентских выборов, которые были намечены на 29 октября. Причиной стало продление военного положения до 15 ноября. Выборы президента Украины должны состояться в марте 2024 года. Ранее Зеленский допустил проведение президентских выборов во время режима военного положения.



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Ставка на Зе: на выборах президента Украины Запад поддержит Зеленского