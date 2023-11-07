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Зеленский посчитал нынешнее время неподходящим для выборов президента Украины
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Зеленский посчитал нынешнее время неподходящим для выборов президента Украины

Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов президента Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет не ко времени. Такое мнение выразил украинский лидер Владимир Зеленский 6 ноября в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы несвоевременны», — заявил Зеленский.

Он призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать дальше в единстве.

Он добавил, что в стране есть структуры, способные «ставить точки» и давать обществу все необходимые ответы при возникновении каких-либо политических споров.

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Ранее, 6 ноября, по словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Зеленский приказал своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года.

До этого, 30 октября, в результате опроса Киевского международного института социологии стало известно, что большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения. Против высказалось более 80% респондентов. Участие в анкетировании приняли 1010 человек во всех регионах страны. Формальная погрешность составляет 2,4%.

В начале октября Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий. В конце августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году всё-таки пройдут выборы.

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