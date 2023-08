Ломают комика: Вашингтон меняет свою стратегию в отношении Зеленского

На этой неделе сразу несколько американских СМИ вышли с материалами, содержащими острую критику руководства Украины и его военной стратегии. Никогда за последние полтора года ведущие медиа США не высказывались в подобном тоне. Более того, если раньше слова о неэффективности «украинского проекта» звучали в основном от консерваторов, то теперь к ним присоединились продемократические СМИ. О том, как в США продолжает изменяться отношение к украинской власти и что с этим будет делать Белый дом , рассказывают «Известия».

Highly unlikely

Больше всего шума наделала статья сайта телеканала CNN, фактически информационного органа Демократической партии. В материале говорится о том, что американские официальные лица получают всё более «отрезвляющие» оценки контрнаступления ВСУ. Собеседники канала находят «крайне маловероятной» (highly unlikely — англ.) возможность украинской армии добиться стратегически важного успеха.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Вместе с тем конгрессмен Джон Куигли в интервью телеканалу предрек главную проблему — украинцы вновь будут обвинять в своих неудачах Запад, апеллируя к недополученным танкам/ракетам/самолетам. Так было в марте, когда весь мир готовился к «весеннему контрнаступлению» и в мае, когда его так и не случилось. CNN указывает, что провал ВСУ, во-первых, нанесет удар по планам Белого дома продавить в конгрессе предоставление нового пакета помощи, а во-вторых, может оказать негативное влияние на позиции самого Байдена в президентской гонке. Дело в том — и это впервые признают поддерживающие демократов медиа, что внешнеполитическая повестка, вопреки традиции, имеет на грядущих выборах гораздо более серьезное значение, чем раньше. Следовательно, неудачи Зеленского неизбежно бьют по позициям «головного офиса» в Вашингтоне.

Неудача между тем становится всё более очевидной. Огромная ставка на контрнаступление, сделанная весной Белым домом, не сыграла, и теперь, за 14 месяцев до выборов, администрация Байдена должна будет объяснить элите обеих партий и своему электорату, во-первых, причину локального поражения, во-вторых, необходимость продолжения поддержки. Что касается первого, то здесь решение очевидно. После саммита НАТО в Вильнюсе медийный образ Владимира Зеленского значительно потускнел. Ведущие американские СМИ, связанные с двухпартийным истеблишментом, стали гораздо активнее освещать «грандиозную коррупцию» (The New York Times) и «коллективное разочарование» среди украинского населения (The Washington Post).

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Впервые эта тенденция стала проявляться в марте, но затем были четыре месяца ожидания успешного контрнаступления. Теперь же ее вряд ли что-то сможет сдержать. По данным опроса, проведенного CNN, 55% американцев считают, что конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины. Еще в феврале таких было 29%. Авторы приходят к выводу, что в условиях ослабления поддержки общества администрация Байдена (как и «ястребиное» крыло республиканцев) за год до президентских выборов имеет все шансы столкнуться со сложной задачей: «объяснить продолжительную поддержку Украины еще одним кровавым летом».

Токсичный ты

Кроме того, Белый дом не может не раздражать стратегия поведения команды Зеленского на международной арене. «Коалиция демократий», которую на правах «лидера свободного мира» вот уже полтора года пытается собрать администрация Байдена, выглядит не очень убедительно, а попытки договориться с нейтральными государствами пока успеха не приносят. Однако украинская дипломатия последовательно портит отношения и с первыми, и со вторыми, причем делает это демонстративно, на весь мир. Самый свежий пример — комментарий Зеленского относительно позиции Бразилии по итогам саммита в Джидде. После призыва украинского президента к своему бразильскому коллеге «сесть и рассказать ему, если ему есть что сказать» мир узнал о том, что встреча (как, кстати, и говорили в Москве) прошла безо всякого результата.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Это случилось через неделю после еще одного дипломатического скандала — с Польшей. В контексте запрета на импорт украинского зерна министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о том, что Украина «должна начать ценить то, что для нее делает Польша». В ответ МИД Украины, вместо того чтобы аккуратно и непублично уладить конфликт, сделал всё наоборот — вызвал посла. Реакция Варшавы последовала незамедлительно. Запрет продлили и, более того, собираются расширить перечень подпадающей под него продукции. Politico назвала решение кабинета Моравецкого «пощечиной президенту Украины».

План релокации

В этом контексте естественным выглядят как активизация оппозиции внутри страны, так и планы Банковой сместить акцент общественного недовольство на и без того растерявшую рейтинг пропрезидентскую партию «Слуга народа».

С другой стороны, обращают на себя внимание первые намеки официального Киева на возможность замораживания конфликта. 10 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев допускает проведение «косвенных переговоров», то есть при посредничестве третьей стороны.

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Владимир Зеленский очень многое гарантировал своим западным союзникам, но не только не смог выполнить ничего из обещанного, но и умудрился стать токсичным для многих из них, отмечает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов. Этим объясняется изменение отношения к украинскому президенту в американских и европейских СМИ.

— Первый фактор — нулевой результат контрнаступления. Перед его началом Зеленский сделал столько совершенно необоснованных заявлений, что теперь и спрос с него соответствующий. Второй фактор — взаимодействие с Западом. Мы видим всё больше критики со стороны западной прессы, и это напрямую связано с той риторикой, которую использовал Зеленский. Он уже публично конфликтовал с американскими, британскими и даже польскими политиками. Одно дело — гарантии успеха контрнаступления и просьбы о помощи, другое дело — очередной конфликт, теперь с поляками. Зеленский постепенно становится токсичным политиком, который потерял ощущение реальности и с которым не все хотят иметь дело, — подчеркнул он.

Байден будет продолжать поддержку Украины в любом случае, убежден главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, однако это не помешает ему при необходимости «перетряхнуть» киевскую верхушку.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Мариинском дворце, Киев Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

— Думаю, администрация Байдена в нынешних условиях вполне может пойти на смену режима Зеленского. Массированная критика в его адрес в СМИ является проекцией царящего в Вашингтоне раздраженности. Тот факт, что информацию распространяет CNN, являющийся де-факто рупором Белого дома, тоже говорит о многом. Ближе к 2024 году запрос на мир растет. Вместе с тем, что бы ни говорил Байден, закачивание денег на Украину будет продолжено. Может меняться количество или качество этой помощи, но поток всё равно не иссякнет. Эта администрация пойдет до конца, и аналогия с Вьетнамом здесь вполне корректна, — отмечает эксперт.