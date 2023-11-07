Высказывание главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте могут переубедить республиканцев США выступить за оказание финансовой помощи Киеву. Об этом в понедельник, 6 ноября, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников.

«Они (помощники президента США Джо Байдена. — Ред.) опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование военных действий», — говорится в статье.

По данным газеты, Байден испытывает трудности не только в украинском, но и в палестино-израильском конфликте. Американский лидер на протяжении 10 дней призывал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху разрешить «гуманитарные паузы». В материале указано, что влияние Байдена оказалось небезграничным, «учитывая его центральную роль в качестве поставщика оружия и разведданных».

Главком украинской армии Валерий Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Позднее, 4 ноября, украинские военнослужащие, комментируя слова Залужного, спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел. По их мнению, войскам не хватает артиллерии, а ситуация на поле боя продолжает усугубляться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.