Орбан заявил о неготовности Украины к членству в ЕС во всех отношениях

Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом 10 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС <...> Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция», — сказал он.

Венгерский премьер заявил, что «Украина далека от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима». Фраза Орбана отсылает к старой венгерской поговорке о крестоносце, который решил отправиться на Святую Землю. Проснувшись на корабле, он решил, что уже попал в Иерусалим, хотя корабль, на котором он плыл, находился еще у берегов Хорватии.

При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов. Он отметил, что эти темы нужно решать раздельно, добавляет Газета.Ru.

Днем ранее премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не выполнила требования, необходимые для начала переговоров о ее вступлении в ЕС. Он подчеркнул, что Киев не соблюдает права национальных меньшинств, а также не решает свои проблемы с коррупцией.

Также в тот день издание Bloomberg сообщило о проработке плана финансирования Украины странами ЕС на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. Предложение будет включать национальные гарантии со стороны государств-членов с целью привлечения финансирования на рынках.

8 ноября Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. Тогда же глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

7 ноября ЕК выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении изменений, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.