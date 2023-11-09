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Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС

Гуйяш: Украина не выполнила необходимые для вступления в ЕС требования
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Фото: ТАСС/Zuma
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Правительство Венгрии считает, что Украина не выполнила требования, необходимые для начала переговоров о ее вступлении в ЕС. Об этом 9 ноября во время брифинга заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, трансляцию его выступления вел телеканал M1.

«Украина не соответствует необходимым критериям. Она не соответствовала им до начала вооруженного конфликта, и она не приблизилась к соответствию им сейчас», — сказал он, комментируя рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС.

Гуйяш подчеркнул, что Украина не соответствует копенгагенским критериям членства в ЕС, поскольку не соблюдает права национальных меньшинств. В качестве примера он привел вопрос этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

Венгерский чиновник добавил, что предыдущий глава ЕК Жан-Клод Юнкер уже говорил о проблеме коррупции на Украине в начале ее пути на вступление в ЕС, однако с того момента ситуация не изменилась.

«<...> мы должны признать, что Украина полностью коррумпирована и не созрела для членства в Евросоюзе», — заявил Гуйяш.

Он указал и на то, что Евросоюзу необходимо выработать новую стратегию в ее отношении. По его мнению, для этого нужен стратегический обзор по вопросу европейской политики и подхода к будущим отношениям с Киевом.

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Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также заявил, что Киев не выполнил необходимых требований для вступления в ЕС. Кроме того, он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ, не проводятся выборы.

Также в этот день Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией.

Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале. 7 ноября ЕК выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении изменений, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В начале октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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