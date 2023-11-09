Bloomberg узнало о разработке ЕС плана по Украине в случае вето Венгрии

Страны Евросоюза (ЕС) изучают альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. Об этом 9 ноября сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение будет включать национальные гарантии со стороны государств-членов с целью привлечения финансирования на рынках, если Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, включающего помощь Украине.

Как отмечается в публикации, конгресс США зашел в тупик по вопросу предоставления Киеву помощи, а продолжительные разговоры вызывают у украинского правительства тревогу.

Также в материале подчеркивается, что позиция Венгрии по вопросу помощи Украине вызывает разногласия в Евросоюзе. Так, некоторые страны планируют усилить давление на венгерского премьера Виктора Орбана, в то время как министр экономики Испании Надя Кальвино заявляла, что будет стремиться достичь соглашения с Будапештом в рамках долгосрочного бюджета.

До этого, 27 октября, издание Politico сообщило, что Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Фицо объяснил свое решение высоким уровнем коррупции на Украине, добавив, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.

26 октября Орбан заявил, что его страна готова к соглашению с Киевом по выделению средств из Европейского фонда мира (EPF), однако для этого делегация Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт для обсуждения ситуации вокруг банка ОТР. Он уточнил, что до решения этого вопроса транш из фонда Украина не получит.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.