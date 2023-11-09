Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет
Мир
«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии
Общество
Госдума в первом чтении одобрила создание реестра неплательщиков алиментов
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Наука и техника
Борисов сообщил о продолжении подготовки полетов с космодрома Восточный
Экономика
Аналитик указал на желание США подвинуть Россию с газового рынка
Сюжет:

Bloomberg узнало о разработке ЕС плана по Украине в случае вето Венгрии

Bloomberg: ЕС прорабатывает план финансирования Украины на случай вето Венгрии
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза (ЕС) изучают альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. Об этом 9 ноября сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение будет включать национальные гарантии со стороны государств-членов с целью привлечения финансирования на рынках, если Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, включающего помощь Украине.

Как отмечается в публикации, конгресс США зашел в тупик по вопросу предоставления Киеву помощи, а продолжительные разговоры вызывают у украинского правительства тревогу.

Также в материале подчеркивается, что позиция Венгрии по вопросу помощи Украине вызывает разногласия в Евросоюзе. Так, некоторые страны планируют усилить давление на венгерского премьера Виктора Орбана, в то время как министр экономики Испании Надя Кальвино заявляла, что будет стремиться достичь соглашения с Будапештом в рамках долгосрочного бюджета.

Расходный бизнес: Венгрия выступила против нового финансирования Украины
И призвала к началу мирных переговоров

До этого, 27 октября, издание Politico сообщило, что Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Фицо объяснил свое решение высоким уровнем коррупции на Украине, добавив, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.

26 октября Орбан заявил, что его страна готова к соглашению с Киевом по выделению средств из Европейского фонда мира (EPF), однако для этого делегация Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт для обсуждения ситуации вокруг банка ОТР. Он уточнил, что до решения этого вопроса транш из фонда Украина не получит.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023