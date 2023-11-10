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Спецборт МЧС доставил 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа

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Фото: МЧС РФ
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Спецборт МЧС России 10 ноября доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

«Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что самолет Ил-76 с гумпомощью для населения сектора Газа вылетел из Казани в Египет, в МЧС сообщили ранее этим утром.

Тогда же отмечалось, что российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.

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Ранее, 7 ноября, Европейская комиссия сообщила об отправке в Египет восьми самолетов с 320 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа за последние несколько недель. Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличивает помощь сектору Газа еще на €25 млн, что в общей сложности доведет ее размер до €100 млн.

За день до этого 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Тогда же король Иордании Абдалла II рассказал, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны доставили гуманитарную помощь в полевой госпиталь в Газе. Самолеты сбросили партию груза на парашютах.

Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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