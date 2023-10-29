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Подтвержденное число заложников в секторе Газа увеличилось до 239

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Фото: REUTERS/Hadas Parush
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Число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа возросло до 239 человек, количество погибших в ходе эскалации израильских солдат составляет 311. Об этом 29 октября сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

«На данный момент мы уведомили семьи 239 похищенных и 311 погибших бойцов ЦАХАЛ <...> Среди заложников есть немалая часть иностранных граждан», — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее в этот день Хагари заявил, что дополнительные силы израильской армии в результате ночных маневров закрепились в секторе Газа и в настоящее время расширяют наземные операции.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что для освобождения удерживаемых ХАМАС израильских заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Представитель группировки ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Обейда заявил, что движение потребовало освобождения палестинских заключенных в обмен на израильских заложников.

Член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что там готовы отпустить всех заложников из числа мирных жителей, но не израильских военных. Для их освобождения необходимы переговоры и взаимный с Израилем обмен пленными. В плену у ХАМАС находятся сотни израильских военных, добавил он.

Также Марзук сообщил, что Россия передала представителям движения ХАМАС список из восьми человек, предположительно находящихся в заложниках. Он добавил, что к мирным гражданам, которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится «как к гостям». Кроме того, Марзук заявил, что палестинское движение готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа. По его словам, им необходимы условия для освобождения и безопасного возвращения удерживаемых людей, однако Израиль не ответил на гуманитарный призыв движения.

27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что Израиль предлагал ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших граждан еврейского государства из сектора Газа, однако палестинское движение отказалось.

Главы государств и правительств Евросоюза 26 октября в итоговом документе саммита в Брюсселе призвали создать гуманитарные коридоры и паузы в вооруженном конфликте для помощи жителям Газы, но не поддержали прекращение огня между палестинцами и Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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