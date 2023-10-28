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ХАМАС потребовало освобождения палестинских заключенных в обмен на заложников

ХАМАС потребовало освобождения палестинских заключенных в обмен на заложников
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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ХАМАС потребовало освобождения палестинских заключенных в обмен на израильских заложников. Об этом 28 октября заявил представитель группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Обейда.

«Цена, которую враг должен заплатить за это большое количество заложников в наших руках, — это эвакуация из тюрем всех палестинских заключенных», — цитирует его телеканал Sky News Arabia.

Он добавил, что ХАМАС почти достигло соглашения с Израилем об удерживаемых людях в секторе Газа, но израильская сторона «медлила».

По словам Обейда, палестинское движение также готово провести переговоры о частичном освобождении заключенных.

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Согласно данным представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, ХАМАС удерживает в секторе Газа 229 заложников. Как указал член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук, в анклаве находятся в плену сотни израильских военных. Он отметил, что к мирным гражданам, которые удерживаются и сейчас находятся в Газе, ХАМАС относится «как к гостям».

Еще 16 октября глава движения за рубежом Халед Машааль заявил, что оно намерено обменять удерживаемых людей на 6 тыс. палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Накануне, 27 октября, телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС отвергло предложение Израиля о прекращении огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших. Уточнялось, что палестинское движение не приняло инициативу еврейского государства, потребовав передать палестинских заключенных.

Ранее в тот день член политбюро ХАМАС и глава отдела по внешним связям Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа. По его словам, им необходимы условия для освобождения и безопасного возвращения удерживаемых людей, однако Израиль не ответил на гуманитарный призыв движения.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс. человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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