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В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тыс. палестинцев

Al Hadath: ХАМАС намерено обменять заложников на 6 тыс. палестинцев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Радикальное движение ХАМАС намерено обменять заложников на 6 тыс. палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на главу ХАМАС за рубежом Халеда Машааля.

«Есть 6 тыс. заключенных мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на наших заключенных», — передает издание его слова.

По словам представителя боевого крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам», движение намерено освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Ранее в этот день представитель «Аль-Кассам» заявил, что группировка удерживает в заложниках от 200 до 250 человек.

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Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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