Силы ЦАХАЛ закрепились в секторе Газа в ходе ночных маневров

Дополнительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате ночных маневров закрепились в секторе Газа и расширяют наземные операции. Об этом 29 октября сообщил в ходе официального брифинга представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

«Ночью ЦАХАЛ расширила наземный вход в сектор Газа. Они (дополнительные силы. — Ред.) присоединились к тем, что уже воюют там. Наземные маневры на севере сектора Газа продолжаются. Мы продвигаемся по этапам войны в соответствии с планами», — сказал Хагари.

В анклаве удерживается 230 заложников, их семьи уведомлены об этом, добавил он.

В свою очередь, представители ХАМАС в своем Telegram-канале заявили, что бойцы бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые являются военным крылом ХАМАС, отражают атаки израильских войск к северо-западу от лагеря беженцев Бейт-Лахия, используя тандемные снаряды Al Yasin собственного производства.

Ранее, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

Кроме того, Нетаньяху на встрече с семьями тех, кто удерживается ХАМАС, отметил, что для освобождения удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС израильских заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.