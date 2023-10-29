Политолог отметил подготовку ХАМАС к противостоянию Израилю

Политолог Дмитрий Бридже 28 октября в беседе с «Известиями» выразил мнение, что от ударов Израиля по Газе пострадают гражданские, но не боевики палестинского движения ХАМАС.

Как отметил эксперт, ситуация в Израиле в настоящий момент напряженная и будет лишь ухудшаться, в том числе на фоне последних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил против политики Израиля по отношению к палестинцам в Газе, по отношению к бомбежкам. Турецкий лидер в связи с этим допустил перерастание конфликта в религиозное противостояние.

«Сейчас задача Израиля — это максимально избавиться от ХАМАС», — считает политолог.

Бридже отметил, что Израилю необходимо избавиться от туннелей ХАМАС, которые построены очень профессионально. По его словам, они растянулись на 500 км. Предполагается, что в строительстве этих тоннелей помогал Иран, так как у страны есть профессионалы, подготовка. Также Бридже указал, что Иран спонсировал ХАМАС.

Политолог подчеркнул, что решить проблемы с ХАМАС для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет непростой задачей. По последним данным, у движения есть боеприпасы на три-четыре месяца, оно может вести боевые действия и защищаться от любого нападения со стороны израильской армии.

«Даже если израильская армия будет бомбить территорию Газы, больше всего пострадают гражданские, пострадают дети, женщины, обычные жители Газы, но не ХАМАС, потому что ХАМАС к этому готов, он готов к войне, у них есть всё оружие», — сказал Бридже.

На фоне этого, указал политолог, у Нетаньяху политический кризис в стране. Он понимает, что может погибнуть большое количество солдат израильской армии в случае наземной операции Израиля. Также остается открытым вопрос израильских заложников. При этом часть населения уже сейчас выступает против Нетаньяху.

Ранее в этот день Эрдоган заявил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником и сообщить об этом международному сообществу. Эрдоган назвал Израиль «оккупантом» и «преступной группировкой», отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, а также пригрозил западным странам войной «креста с полумесяцем». Кроме того, турецкий президент призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу

Глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн после заявлений Турции в поддержку Палестины сообщил, что Израиль отзывает своих дипломатических представителей из страны для переоценки отношений.

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» назвал безумием военную операцию Израиля в секторе Газа. По его словам, палестино-израильский конфликт будет носить затяжной характер. Завершить его получится только созданием полноценного палестинского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров арабских стран провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки Израиля в секторе Газа.

Политолог Андрей Кошкин 28 октября заявил «Известиям», что, если Израиль решит начать наземную операцию в Газе, это приведет к большому количеству жертв среди военных и мирного населения с обеих сторон. Однако, по его мнению, Израиль готов на многое для полного уничтожения ХАМАС.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

При этом представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.