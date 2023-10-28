Президент Палестины призвал провести экстренный саммит арабских стран

Лидеры арабских государств должны провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки Израиля в секторе Газа. Об этом 28 октября заявил президент Палестины Махмуд Аббас на заседании исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

«Я призываю лидеров арабских стран провести экстренный арабский саммит, чтобы остановить жестокую агрессию [Израиля] против палестинского народа и его дела, чтобы [совместно] противостоять международным вызовам. А также сделать всë возможное, чтобы наш народ остался на своей земле», — цитирует Аббаса Al Qahera News.

Ранее 28 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль предупредил, что палестинцы не будут перемещаться из сектора Газа в так называемые лагеря в Египет. Кроме того, он указал на то, что атака израильской стороны по сектору Газа в ночь на 28 октября привела к большим разрушениям и жертвам. По его словам, Израиль атаковал с помощью самолетов и танков.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

ЦАХАЛ 28 октября сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам палестинского движения на севере сектора Газа. В свою очередь, ХАМАС заявило, что попытки Армии обороны Израиля наступить по трем направлениям в секторе Газа провалились.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.