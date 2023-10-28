МИД Израиля заявил об отзыве своих диппредставителей из Турции после слов Эрдогана

Израиль после заявлений Турции в поддержку Палестины отзывает своих дипломатических представителей из страны для переоценки отношений. Об этом 28 октября заявил глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — цитирует министра пресс-служба МИД Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на массовом многотысячном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле заявил, что западные страны несут полную ответственность «за резню в Газе». Он также указал, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником и сообщить об этом международному сообществу. Эрдоган назвал Израиль «оккупантом» и «преступной группировкой», отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

Одновременно митинги в поддержку Палестины проходят в Лондоне и Риме. Как сообщает Daily Mail, участники марша в столице Великобритании требуют от правительства призвать к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

В этот же день Эрдоган на своей личной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Также турецкий лидер призвал граждан прийти на митинг в поддержку Палестины в аэропорт имени Ататюрка.

В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. 27 октября Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Минздрав Палестины 28 октября сообщил, что число жертв со стороны сектора Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек, тогда как число пострадавших возросло до 19 734 человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.