Эрдоган возложил на Запад ответственность «за резню в Газе»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны несут полную ответственность «за резню в Газе». Заявление турецкого лидера прозвучало 28 октября на массовом многотысячном митинге в поддержку Палестины, который проходит в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

«[Ответственность за] резню в Газе целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище», — указал Эрдоган.

Он отметил, что те на Западе, кто еще недавно плакал о жертвах конфликта на Украине, сегодня молчат о гибели детей в Газе.

«Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в конфликте между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей [в Газе]. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?» — недоумевает Эрдоган.

Он также назвал Израиль «оккупантом» и «преступной группировкой», отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

«Мы объявим Израиль военным преступником и сообщим об этом международному сообществу. Сейчас мы уже работаем над этим», — указал турецкий лидер.

Одновременно митинг в поддержку Палестины проходит и в Лондоне. Как сообщает Daily Mail, его участники требуют от правительства Великобритании призвать к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Ранее 28 октября Эрдоган на своей личной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Также турецкий лидер также призвал граждан прийти на митинг в поддержку Палестины в аэропорт имени Ататюрка.

В свою очередь, МИД Саудовской Аравии заявил, что предостерегает Израиль от проведения «любых наземных операций» в секторе Газа, так как они несут угрозу для жизней мирных граждан. Там отметили, что данные действия будут иметь серьезные последствия для стабильности в мире и регионе.

В этот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. Днем ранее Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Минздрав Палестины 28 октября сообщил, что число жертв со стороны сектора Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек, тогда как число пострадавших возросло до 19 734 человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.