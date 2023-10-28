Эксперт назвал безумием военную операцию Израиля в секторе Газа

Палестино-израильский конфликт будет носить затяжной характер. Завершить его получится только созданием полноценного палестинского государства. Такое мнение высказал 28 октября в беседе с «Известиями» военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Считаю военную операцию по зачистке сектора Газа безумием. Единственный разумный вариант, который существует, — договориться о создании полноценного палестинского государства в границах 1947 года. Только в таком случае возможно мирное сосуществование Израиля с мусульманским миром. Будет затяжная война, придется пойти по принципу «мир взамен на территории». Никакого другого решения палестинского вопроса не существует», — сказал эксперт.

Также он заявил, что уничтожить боевиков палестинского движения ХАМАС по всему миру израильской армии будет сложно, поскольку их число непременно будет увеличиваться добровольцами.

Ранее в этот день президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров арабских стран провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки Израиля в секторе Газа.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

ЦАХАЛ 28 октября сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам палестинского движения на севере сектора Газа. В свою очередь, ХАМАС заявило, что попытки израильской армии наступить по трем направлениям в секторе Газа провалились.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.