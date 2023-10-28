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Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»

Эрдоган в обращении к Западу допустил войну «креста и полумесяца»
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Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября пригрозил западным странам войной «креста с полумесяцем» на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле.

«Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте: этот народ не умер», — приводит его слова Roya News.

По словам Эрдогана, Запад несет ответственность за смерти среди мирного населения в секторе Газа, поскольку они «мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для легитимации военных преступлений Израиля». Он также назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху террористом.

Помимо этого, президент Турции прокомментировал итоги голосования по резолюции ООН, отметив, что только 13–14 стран поддержали позицию Тель-Авива. В связи с этим он сделал вывод, что «Израиль обречен на одиночество в мире». По его словам, «ООН сделала хороший шаг, приняв эту резолюцию».

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Ранее в этот день Эрдоган заявил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником и сообщить об этом международному сообществу. Эрдоган назвал Израиль «оккупантом» и «преступной группировкой», отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

Глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн после заявлений Турции в поддержку Палестины сообщил, что Израиль отзывает своих дипломатических представителей из страны для переоценки отношений.

Также Эрдоган на своей личной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Также турецкий лидер призвал граждан прийти на митинг в поддержку Палестины в аэропорт имени Ататюрка.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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