ЦАХАЛ сообщила о гибели своего военного в районе сектора Газа

Один израильский военный погиб, еще трое были ранены в районе сектора Газа. Об этом 22 октября говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Солдат ЦАХАЛ был убит, солдат ЦАХАЛ получил ранение средней степени тяжести и двое других солдат ЦАХАЛ были легко ранены», — говорится в сообщении израильской армии в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что по израильскому танку и инженерной машине во время рейда в районе Киссуфим, который состоялся этим утром, была выпущена противотанковая ракета.

Ранее в этот день стало известно, что египетские пограничники получили легкие ранения в результате поражения осколками снаряда израильского танка одной из пограничных сторожевых вышек страны в районе Керем-Шалома. Инцидент произошел во время продолжающихся столкновений между израильской армией и палестинским движением ХАМАС.

В этот же день сообщалось, что число пострадавших в Израиле с начала конфликта достигло 5,4 тыс. Число погибших в Израиле превышает 1,4 тыс.

По данным министерства здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Новый виток палестино-израильского конфликта начался 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.