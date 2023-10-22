Египетские пограничники получили ранения из-за попадания осколков снаряда

Некоторые египетские пограничники получили легкие ранения в результате поражения осколками снаряда израильского танка одной из пограничных сторожевых вышек страны в районе Керем-Шалома. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает zatmisr.com.

В заявлении армейской пресс-службы указывается, что инцидент произошел во время продолжающихся столкновений между израильской армией и палестинским движением ХАМАС. Кроме того, представитель египетских военных указал, что Израиль выразил сожаления из-за инцидента после того, как это случилось.

Ранее в этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что случайно выстрелила в египетский пост на границе. Инцидент расследуется.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.