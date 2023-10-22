В Израиле сообщили о случайном обстреле египетского поста рядом с границей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 22 октября сообщила, что случайно выстрелила в египетский пост на границе, инцидент расследуется.
«Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем-Шалома. Инцидент расследуется, и детали выясняются», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Там также выразили сожаление в связи с произошедшим.
Ранее в этот же день сообщалось о столбах дыма, которые поднялись у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Подробности не уточнялись.
Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
Стороны сообщают о многочисленных пострадавших среди мирного населения.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.