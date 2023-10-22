СМИ показали столбы дыма у КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом

Столбы дыма поднялись у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Видео с места событий 22 октября распространило AP.

На кадрах видно, как рядом с КПП поднимается густой дым. Причины задымления и возможные пострадавшие пока неизвестны.

Тем временем телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya сообщает, что 17 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа готовы к отправке и ждут сигнала для пересечения пропускного пункта.

Также накануне стало известно, что КПП «Рафах» открылся для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранных граждан. В то же время сообщалось, что договоренность об эвакуации раненых из сектора Газа еще не была достигнута.

«Рафах» закрылся после того, как через него проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью. По данным радикального движения ХАМАС, конвой перевозил лекарства, предметы медицинского назначения и ограниченное количество консервов.

До этого, 19 октября, специальный борт МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариш.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.