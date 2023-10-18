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В МИД РФ назвали удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

Захарова: Москва считает удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания
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Фото: REUTERS
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Россия квалифицирует удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и были ранены несколько сотен человек, как преступление и акт расчеловечивания. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 18 октября.

«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние <…> в качестве акта расчеловечивания», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару.

«Пожалуйста, будьте добры, предоставьте спутниковые снимки, и неплохо, если бы это сделали американские партнеры, которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она также указала на то, что эскалация на Ближнем Востоке вышла далеко за рамки региона.

«Количество жертв закаливающее <…>. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба», — сказал Захарова.

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Ранее в этот же день ракетный удар по больнице осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что атака на медучреждения в секторе Газа не может быть оправдана попыткой «наказать» палестинский народ. Помимо этого, генсек ООН призвал обеспечить гуманитарное прекращение огня, чтобы обе стороны могли рассмотреть его призывы и сократить страдания людей.

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен накануне, 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация. — Ред.). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В тот же день РФ и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

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