Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, в результате которого погибли и были ранены несколько сотен человек. Об этом он заявил 18 октября в ходе своего выступления на проходящем в Пекине форуме «Один пояс — один путь».

«Я ужасаюсь тем, что сотни людей погибли в больнице Аль-Ахли в Газе. И я осуждаю нападение на эту больницу», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что атака на медучреждения в секторе Газа не может быть оправдана попыткой «наказать» палестинский народ. Помимо этого, генсек ООН призвал обеспечить гуманитарное прекращение огня, чтобы обе стороны могли рассмотреть его слова и сократить страдания людей.

Ранее в этот же день Гутерриш написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), что он находится в ужасе от убийства сотен гражданских лиц Палестины в результате удара по больнице.

В данном сообщении генсек ООН также выразил решительное осуждение удара, отметив, что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом.

Удар по госпиталю в Газе был нанесен ранее, 17 октября. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация. — «Известия»). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В этот же день Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.