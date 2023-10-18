Сразу в нескольких странах вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе

После удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибло не менее 500 человек, в нескольких странах начались акции протестов. Об этом 17 октября сообщает издание Al Jazeera.

«Протесты начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Причиной этому послужил авиаудар по больнице в Газе», — сказано в сообщении.

В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну их трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля.

Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на госпиталь. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.).

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.