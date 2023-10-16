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В США указали на отличия в помощи Украине и Израилю

ABC News: в помощи США Украине и Израилю имеется большое отличие
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Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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США продемонстрировали в ситуации с Израилем отличный от украинского конфликта подход к предоставлению военной помощи. Об этом 15 октября написал обозреватель ABC News Джон Лайонс.

«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный новый пакет помощи стране (Израилю. — Ред.), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил он.

Как указал Лайонс, «решительная и реальная» поддержка Израиля сильно отличается от «неохотной помощи» Украине со стороны Запада.

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Ранее в этот день помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю.

Как заявил Байден 15 октября, США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

13 октября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он считает, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское, поэтому Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке. По мнению Джонсона, Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем.

Также американский журналист Стивен Гарднер сказал, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за конфликтов в Израиле и на Украине.

За день до этого бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине.

11 октября газета Politico написала, что члены палаты представителей США скептически относятся к объединению помощи Украине и Израилю в рамках запроса от вашингтонской администрации. Конгрессмены готовы направить средства Израилю, но помощь Украине по-прежнему вызывает разногласия в их рядах.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть из-за нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль.

Тогда же NBC отметил, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. Решение о предоставлении помощи будет принимать конгресс. NBC также привел слова представителя администрации США о том, что некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин выразил мнение, что если помощь Израилю и Украине действительно «увяжут», то приоритет будет отдан Израилю, США не будут это делать 50 на 50.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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