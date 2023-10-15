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Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю
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Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Schwenkenbecher
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Администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю, заявил 15 октября помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Президент четко дал понять, что он собирается обратиться к конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также для дальнейшей поддержки Израиля. Ожидается интенсивное взаимодействие с конгрессом на этой неделе, поскольку мы работаем над этим пакетом и ждем двухпартийной поддержки», — сказал он.

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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Как заявил Байден 15 октября, США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля, Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Экс-советник подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

Еще 13 октября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он считает, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское, поэтому Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи». По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще свыше 10 тыс. жителей региона пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

При этом страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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