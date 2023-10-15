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На Украине призвали готовиться к прекращению поддержки Запада с ноября

Экс-советник Соскин: Украине надо приготовиться к прекращению помощи США
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Жителям Украины необходимо приготовиться прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Недолго осталось, времени совсем мало. <…>. США прекратят [помощь] в ближайшее время», — сказал он.

Экс-советник подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине. Соскин также предупредил, что за прекращением помощи последуют тяжелейшие последствия.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

Ранее в этот день украинский депутат Роман Костенко заявил, что Европа вряд ли сможет заменить США в вопросе оказания финансовой помощи стране. По его словам, если Вашингтон перестанет поддерживать Украину, то компенсировать это будет сложно.

Газета The New York Times 14 октября заявила, что в Европе есть сильное ощущение, что пик помощи Украине достигнут. Как отмечается, поддержка Киева никогда больше не будет такой активной, как раньше.

В тот же день депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева. Она сказала, что не видит попытки реальных действий со стороны Запада, чтобы помочь стране.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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