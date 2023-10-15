NYT сообщила о достижении Западом пика помощи Украине

Еще до событий на Ближнем Востоке в Европе существовало сильное убеждение, что мир достиг своего пика помощи Украине. Об этом сообщила газета The New York Times в статье, опубликованной 14 октября.

« Поддержка борьбы Киева с Москвой никогда больше не будет такой активной, как раньше», — говорится в публикации.

Автор статьи вспоминает неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского 11 октября в Брюссель на встречу министров обороны НАТО. Официальные лица США и НАТО попытались «успокоить» Зеленского обещаниями $2 млрд немедленной военной помощи, однако уже тогда существовало ощущение «пика поддержки» Киева.

В статье также отмечается, что в США закончилась двухпартийная поддержка киевского режима, а среди политиков все чаще стали звучать антиукраинские высказывания. Многие государства вовсе начали использовать украинский вопрос в качестве инструмента для внутриполитической борьбы. В пример он приводит ситуацию с заявлениями европейцев о поставках Украине вооружений.

«Европейские обещания поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту не выполняются: переданы только 250 тыс. снарядов, чего хватит чуть больше чем на месяц при нынешних объемах их использования», — заключает автор.

Ранее в этот день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале призвал украинскую власть готовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву. По мнению Соскина, американские власти прекратят поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) ввиду обострения палестино-израильского конфликта. Европа также будет не в состоянии оказать помощь киевскому режиму.

14 октября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева, об этом она рассказала в интервью газете New York Times. Перед Киевом стоят десятки вопросов, среди которых производство вооружений, инфраструктура безопасности, экономическая помощь Украине и будущее страны в НАТО, добавила она.

В тот же день бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как он отметил, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

По его словам, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское, добавил Джонсон.

До этого, 12 октября, обозреватель Die Welt Кристоф Шильц написал, что властям Украины и Израиля придется бороться за поставки оружия западных стран из-за ограниченных ресурсов Североатлантического альянса. Журналист подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский «встревожен» ввиду сложившейся ситуации с палестино-израильским конфликтом и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.