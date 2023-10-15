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Украинцев призвали готовиться к прекращению поддержки США после ноября

Экс-советник Кучмы Соскин: США перестанут поддерживать Украину после ноября
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Властям Украины нужно приготовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 14 октября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Недолго осталось, времени совсем мало. <…> США прекратят [помощь] в ближайшее время», — сказал он.

По мнению Соскина, американские власти прекратят поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) ввиду обострения палестино-израильского конфликта. Европа также будет не в состоянии оказать помощь киевскому режиму, добавил он.

«Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро будут тяжелейшие последствия», — заключил бывший советник Кучмы.

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В этот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что ВСУ понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

Также 14 октября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева, об этом она рассказала в интервью газете New York Times. Перед Киевом стоят десятки вопросов, среди которых производство вооружений, инфраструктура безопасности, экономическая помощь Украине и будущее страны в НАТО, добавила она.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как он отметил, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

По его словам, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское, добавил Джонсон.

Более того, 13 октября американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В материале отмечается, что в последние несколько месяцев ВСУ проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

Днем ранее бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине.

Также 12 октября обозреватель Die Welt Кристоф Шильц написал, что властям Украины и Израиля придется бороться за поставки оружия западных стран из-за ограниченных ресурсов Североатлантического альянса. Журналист подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский «встревожен» ввиду сложившейся ситуации с палестино-израильским конфликтом и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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