Властям Украины и Израиля придется бороться за поставки оружия западных стран из-за ограниченных ресурсов Североатлантического альянса. Об этом 12 октября написал обозреватель Die Welt Кристоф Шильц.

«Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются», — заявил он.

Он отметил, что как израильская, так и украинская сторона остро нуждаются в западных поставках средств ПВО и боеприпасов. По мнению обозревателя, среди стран — участниц НАТО в настоящее время активно идут обсуждения «конкуренции за ресурсы».

«Отдать оружие можно только один раз», — привел Шильц слова западного дипломата.

Журналист подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский «встревожен» ввиду сложившейся ситуации с палестино-израильским конфликтом и решил лично попросить у Североатлантического альянса увеличения поставок оружия.

14 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

Также 14 октября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева, об этом она рассказала в интервью газете New York Times. Перед Киевом стоят десятки вопросов, среди которых производство вооружений, инфраструктура безопасности, экономическая помощь Украине и будущее страны в НАТО, добавила она.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как он отметил, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

По его словам, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское, добавил Джонсон.

Более того, 13 октября американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В материале отмечается, что в последние несколько месяцев ВСУ проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

Днем ранее бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.