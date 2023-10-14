Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева, об этом она рассказала в интервью газете New York Times, опубликованном на сайте издания 14 октября.

«Я настроена пессимистично», — сказала депутат, входящая в комитет по иностранным делам.

Она отметила в беседе с журналистами, что перед Киевом стоят десятки вопросов, среди которых производство вооружений, инфраструктура безопасности, экономическая помощь Украине и будущее страны в НАТО. Однако на реализацию этого уйдет пять лет, подчеркнула политик.

Ясько подчеркнула, что не видит попытки реальных действий со стороны Запада, чтобы помочь Киеву в решении данных вопросов.

По ее словам, звучат «просто заявления в поддержку Украины».

«Опросы общественного мнения показывают, что люди по-прежнему поддерживают Украину, но политики начинают использовать Украину как тему для борьбы друг с другом, и страна становится жертвой», — подчеркнула она.

Ранее в субботу экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки. Он напомнил, что Киев не сможет продолжать конфликт без помощи со стороны США, ее прекращение станет конечной точкой для военной политики украинского лидера, добавляет «Газета.Ru».

До этого, 10 октября, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных РФ областей. По его словам, подобные мнения уже звучат в западных государствах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.