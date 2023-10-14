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В США спрогнозировали вероятные уступки Зеленского на переговорах с Россией

Экс-полковник Макгрегор: Зеленский может пойти на территориальные уступки
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки. Такой прогноз сделал экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

«Он (Зеленский. — Ред.), скорее всего, отдаст Одессу и Харьков», — предположил он в беседе, запись которой опубликована на YouTube-канале Гарднера.

Между тем российская сторона, по словам Макгрегора, не меняла своих условий для завершения конфликта.

Военный эксперт добавил, что Киев не сможет продолжать конфликт без помощи со стороны США, прекращение которой станет конечной точкой для военной политики украинского лидера, добавляет «Газета.Ru».

«Если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают», — заключил Макгрегор.

В ГД указали на противодействие президента Украины мирным переговорам

Днем ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что западные страны могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В материале отмечается, что в последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают в своем наступлении.

До этого, 10 октября, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных РФ областей. Он считает, что подобные мнения уже звучат в западных государствах.

Соединенные штаты и их союзники усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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