Европа вряд ли сможет заменить США в вопросе оказания финансовой помощи Украине, заявил 15 октября в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung украинский депутат Роман Костенко.

«Это пока нереально. Европе и НАТО придется начать создавать стратегические резервы», — отметил он.

По его словам, если США перестанут поддерживать Украину, то компенсировать это будет сложно.

Депутат указал на то, что боеприпасы расходуются очень быстро. Он обратил внимание, что Россия, несмотря на санкции, имеет преимущество в области производства боеприпасов.

«РФ расширяет свой оборонно-промышленный комплекс быстрее, чем, например, Европа», — сказал Костенко.

Он также добавил, что Украина сражается с одной из сильнейших армий мира, поэтому Киев нуждается в большом количестве снарядов и в новом вооружении.

Накануне газета The New York Times заявила, что в Европе есть сильное ощущение, что пик помощи Украине достигнут. Как отмечается, поддержка Киева никогда больше не будет такой активной, как раньше.

Тогда же, 14 октября, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева. Она сказала, что не видит попытки реальных действий со стороны Запада, чтобы помочь стране.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он отметил, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское. В связи с этим Тель-Авив получит оружие в приоритетном порядке, а Киев и вовсе не дождется его.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.